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نتنياهو يتفقد موقع العملية في القدس المحتلة

الجمعة 27 يناير 2023 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتفقد موقع العملية في القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقع العملية التي وقعت اليوم الجمعة شمال القدس المحتلة بالقرب من كنيس يهودي.


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعمل على تقييم الوضع الأمني، فيما وصل وزير الأمن إيتمار بن غفير إلى مكان إطلاق النار الذي وقع مساء اليوم الجمعة في القدس المحتلة.



ويعقد نتنياهو جلسة تقييم أمني بعد العملية، فيما وصل بن غفير ومفوض الشرطة لموقع الهجوم، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يوآف غالانت يقطع زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب الهجوم.

وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ العملية، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.


ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.



 

#نتنياهو

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