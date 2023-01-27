إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

نابلس/سما/

أصيب، مساء اليوم الجمعة، 5 مواطنين برصاص الاحتلال قرب مدخل بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الاسعاف نقلت ثلاث إصابات جميعها بحالة مستقرة إلى مستشفى رفيديا، أصيبوا برصاص الاحتلال عند مدخل بيتا.

وكان شهود عيان أكدوا أن مركبة إسرائيلية أطلقت النار على عدد من الشباب عند مدخل بيتا ما أدى لإصابة الشبان الثلاثة.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل بيتا عقب إصابة الشبان الثلاثة، أطلقت خلالها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص.