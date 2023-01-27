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شاهد: احتفالات تعم فلسطين ابتهاجا بعملية القدس

الجمعة 27 يناير 2023 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: احتفالات تعم فلسطين ابتهاجا بعملية القدس



غزة/سما/

شهدت كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة، احتفالات عارمة، بعد العملية التي نفذت في مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وقتل فيها 7 مستوطنين وأصيب آخرون.


وخرجت حشود كبيرة من المواطنين إلى الشوارع وبعضهم إلى أسطح المنازل، وجابت مسيرات على الأقدام ومسيرات سيارات شوارع مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية، واوزع شبان الحلويات على المارة.


 وأطلق شبان أبواق السيارات، ورددوا هتافات وتكبيرات واطلقوا الأغاني الوطنية، وأطلقت الألعاب النارية ابتهاجًا بالعملية، وتحول بيت عزاء الشهداء في مخيم جنين، إلى مكان للاحتفال بالعملية، التي جاءت بعد يوم من مجزرة مخيم جنين، التي استشهد فيها تسعة مواطنين.

#غزة

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