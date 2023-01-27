مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن مقتل 7 مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار وقعت قرب كنيس يهودي في مستوطنة "نافيه يعكوف" قرب بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، مساء الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية إطلاق النار نفذت من سيارة قرب كنيس في القدس، حيث نزل شخص من السيارة وأطلق النار على من تواجد في المكان.

وأفادت القناة 12 العبرية بمقتل 7 مستوطنين ووجود 10 إصابات أخرى في عملية القدس حالتهم بين خطيرة ومتوسطة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة .

فيما أشارت صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أن منفذ العملية من سكان شرق القدس المحتلة.

وفي التفاصيل ذكرت القناة 12 العبرية أن منفذ العملية في الكنيس اليهودي ترجل من سيارة ونفذ العملية بمسدس بالقدس.

وقال المراسل العسكري لـ قناة12: "ان المنفذ وصل بمسدس وعدة مخازن رصاص، ونزل بجانب المصلين الذين كانوا يخرجون من الكنيس وقام بتصفيتهم قبل أن يطلق عليه مستوطن النار في مكان قريب؛ وفق قوله.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "بعد خروج مجموعة من المستوطنين اليهود من كنيس شمال القدس، قام فلسطيني بإطلاق النار عليهم وتسبب بقتل 7 منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

واستدعيت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، فيما تجري أعمال بحث عن شخص قدم المساعدة لمنفذ عملية إطلاق النار؛ حسبما جاء عنها.

وذكرت الشرطة، أن "المنفذ وصل نحو الساعة 20:15 إلى كنيس في ’نافيه يعكوف’ وأطلق النار على عدد من الأشخاص الذين تواجدوا في المكان".

وأضافت أن "قوة من الشرطة وصلت إلى المكان وأطلقت النار على المنفذ".

ويتلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحديثات متتابعة ومن المزمع أن يجري تقييما للوضع الأمني في وقت لاحق.