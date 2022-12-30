اعتقالات في تظاهرة بحيفا تنديدا بالعدوان على جنين

حيفا/سما/

تظاهر أهال ونشطاء في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، ضد عدوان الاحتلال الاسرائيلي على جنين ومخيّمها، أمس الخميس، والذي أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 متظاهرين في حيفا خلال تظاهرة نظمت في ساحة الأسير تنديدا بالعدوان على جنين.

والمعتقلون هم: نجاح عثامنة، وشمس بدران، ويرام بارحاييم، وجيل هامريشلايج، وعدي منصور ويوآف حيفاوي.

وأفادت مصادر صحفية بأن عناصر الشرطة اعتقلوا المتظاهرين لرفضهم إنزال علم فلسطين خلال التظاهرة.

وقال النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إننا "أبناء كأبناء الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين التاريخية وخارج الوطن شعب واحد ولدينا قضية واحدة".

وأضاف "نحن نتظاهر في حيفا لنقول إن ألم جنين هو ألم حيفا، هذه هي الفرصة لتوحيد إستراتيجية النضال الفلسطيني حتى نستطيع جميعا التصدي للحكومة الفاشية".