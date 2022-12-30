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شاهد: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بمسافر يطا

الجمعة 27 يناير 2023 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بمسافر يطا



الخليل/سمام

هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الجمعة، منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط في لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "اتسخار مان" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجمت منازل المواطنين في تجمع سادة الثعلا، وأطلقت الرصاص في محيط المنازل.

وأضاف أن المستوطنين رددوا عبارات عنصرية، والتهديد بقتل الفلسطينيين والعرب، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الأهالي في مسافر يطا، من قبل الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين، بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على ترك أرضهم وممتلكاتهم للاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

#مسافر يطا #الخليل

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