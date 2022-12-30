"بطريركية الروم الأرثوذكس": سنعمل على منع مسيرات الجماعات الصهيونية المتطرفة

القدس المحتلة/سما/

أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، جريمة الاعتداء الهمجي التي قام بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة، بحق أهلنا وأبنائنا ومستأجري عقاراتنا في منطقة باب الجديد من البلدة القديمة بالقدس المحتلة أمس.

وأكدت البطريركية، في بيان، اليوم الجمعة، أن السماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة، وهي معلومة نواياهم الإجرامية، وواضحة استعداداتهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين، يعتبر تواطؤا بالاعتداء وتساهلا مع المجرمين.

ودعت لتوفير الحماية لأهالي البلدة القديمة من المعتدين المتطرفين، الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وفسيفسائها الثقافي والديني، لتنطلي بلون واحد وهو لونهم، الأمر الذي ستقاومه البطريركية إلى جانب باقي كنائس القدس بكل ما أوتوا من قوة.

وطالبت البطريركية "الجهات المختصة بعدم السماح بتكرار المسيرة التي أدت الى اعتداء ليلة أمس"، مشيرة إلى أنها تتمسك بحقها باتخاذ المسار القانوني لمنع هكذا مسيرات، تنال من المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم.