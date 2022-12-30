البيت الأبيض "قلق للغاية" إزاء تصاعد أعمال العنف بين "إسرائيل" والفلسطينيين

أ ف ب/واشنطن/سما/

أبدى البيت الأبيض "قلقه للغاية" إزاء تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، إثر غارات جوية شنت على قطاع غزة ردا على صواريخ أطلقت من القطاع في أعقاب استشهاد 9 فلسطينيين خلال عدوان إسرائيلي على جنين ومخيمها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحافيين إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وذلك أيضا من الصواريخ التي جرى إطلاقها على ما يبدو من غزة (...) نعتقد أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل إلى نزع فتيل الأزمة".