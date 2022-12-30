  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البيت الأبيض "قلق للغاية" إزاء تصاعد أعمال العنف بين "إسرائيل" والفلسطينيين

الجمعة 27 يناير 2023 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض "قلق للغاية" إزاء تصاعد أعمال العنف بين "إسرائيل" والفلسطينيين



أ ف ب/واشنطن/سما/

أبدى البيت الأبيض "قلقه للغاية" إزاء تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، إثر غارات جوية شنت على قطاع غزة ردا على صواريخ أطلقت من القطاع في أعقاب استشهاد 9 فلسطينيين خلال عدوان إسرائيلي على جنين ومخيمها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحافيين إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وذلك أيضا من الصواريخ التي جرى إطلاقها على ما يبدو من غزة (...) نعتقد أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل إلى نزع فتيل الأزمة".

#البيت الابيض

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة والمقاومة تتصدى

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخين من غزة صوب عسقلان

جيش الاحتلال يصدر بيانا بعد قصف غزة (فيديو)

فيديو: إطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

فيديو: إطلاق صاروخين من غزة صوب عسقلان

لماذا تقف حركة “حماس” أمام اختِبارٍ وجوديٍّ صعبٍ في اليومين المُقبلين؟

فيديو : مشهد مؤثر ومؤلم من داخل أحد منازل مخيم جنين للشهيد عزالدين الصلاحات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-27_16-20-48

استهداف وقفة منددة بجرائم الاحتلال شرق غزة

20221230062722reup-2022-12-30t062521z_1608864555_rc2nfy9eybdx_rtrmadp_3_israel-politics-far-right.h

"جعجعة بلا طحن"... بن غفير وسموتريتش مثال بعد قصف غزة الليلة

1246404177

هآرتس: هكذا أعدم الجيش الإسرائيلي فلسطينيّا بدم بارد أمام ابنه دون مبرر

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان وفعاليات نصرة لجنين في الضفة

فيديو: "القسّام" تنشر مشاهد من تصدّيها لطيران الاحتلال في سماء غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم