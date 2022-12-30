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صور: مسيرة شعبية داعمة لفلسطين وسط العاصمة الأردنية

الجمعة 27 يناير 2023 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: مسيرة شعبية داعمة لفلسطين وسط العاصمة الأردنية



عمان/سما/

شارك مئات الأردنيين، الجمعة، في مسيرة شعبية بالعاصمة عمان، نصرةً لفلسطين ورفضا للتطبيع مع إسرائيل.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد “الحسيني” وصولاً إلى ساحة “النخيل” (مسافة كيلومتر)، بدعوة من “الملتقى الوطني لدعم المقاومة” (حزبي نقابي) و”الحركة الإسلامية”.

وردد المشاركون بالمسيرة هتافات من قبيل: “يا أقصانا إحنا جنودك.. إحنا نارك إحنا بارودك”، “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، وغيرها.

كما رفع المتظاهرون لافتات عليها: “لا علم إلا علم المقاومة”، “لفوا الشهداء بالأعلام جاي يوم الانتقام”، “قدس الأقداس بتنادي انتوا حراس يا ولادي”.

#عمان #الاردن #الاقصى

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