استهداف وقفة منددة بجرائم الاحتلال شرق غزة

غزة/سما/

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من الشبان في وقفة منددة بجرائم الاحتلال بحق أهالي جنين ومخيمها، قرب السياج الحدودي الفاصل شرق غزة.

وأفاد شهود عيان بأن شبان توجهوا إلى المنطقة الحدودية في حي الزيتون على مقربة من موقع " ملكة" شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع، تنديدا وغضبا على جرائم الاحتلال والمجزرة البشعة في مخيم جنين.

وأكدوا أن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب الشبان المحتجين والمتظاهرين.

في المقابل قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي:"حاول عدد من المتظاهرين عبور العائق من وسط قطاع غزة وعادوا بعد وقت قصير إلى أراضي القطاع .

وأضاف: "قوات الجيش على أهبة الاستعداد وجاهزة لأي تطور، ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني