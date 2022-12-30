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الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 502 مليون دولار لفلسطين

الجمعة 27 يناير 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 502 مليون دولار لفلسطين



جنيف/سما/

كشفت الأمم المتحدة وشركاؤها عن نداء لجمع مبلغ 502 مليون دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة 1.6 مليون شخص من الأكثر استضعافا.


وأشارت الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، تؤكد أن 2.1 مليون شخص في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى المساعدات. ويمثل هذا العدد 58% من سكان غزة و25% من سكان الضفة الغربية.


وتشمل الخطة أكثر من 200 مشروع لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وسبل كسب الرزق بالإضافة إلى دعم الرفاه النفسي والجسدي للسكان.


وقدمت المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعمًا ماديًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بقيمة 27 مليون دولار أمريكي.‏


وسلم السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، المفوض العام لـ"الأونروا، فيليب لازاريني، شيكا بالمبلغ، لدعم برامج الوكالة وعملياتها في المنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.



وجاء تسليم التبرع خلال مؤتمر صحفي من تنظيم السفارة السعودية لدى الأردن، وحضره رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الأردني، معالي نايف القاضي، إلى جانب عدد من النواب والسياسيين والإعلاميين.


ويأتي هذا التبرع بعد تبرع بمبلغ 50 مليون دولار قدمته المملكة العربية السعودية لـ"الأونروا" في عام 2019.

#الامم المتحدة

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