14 إصابة ومنزل معرّض للانهيار اثر حريق في حرفيش بالداخل المحتل

الجليل/سما/

أُصيب 14 شخصا، وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة، إثر نشوب حريق في بلدة حرفيش، اليوم الجمعة، واشتعال النيران بـ4 منازل، أحدها معرّض للانهيار.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى مكان نشوب الحريق، أن أفراده قدّموا "العلاج الطبي لستة من ضحايا استنشاق الدخان". وقال إن من بين المصابين الستة، شاب يبلغ من العمر 30 عاما، موضحا أنه "بحالة خطيرة"؛ كما لفت إلى أن حالة أحد المصابين متوسطة، فيما وُصفت الإصابات الـ4 الأخرى بالطفيفة.

ولاحقا، أفاد الطاقم الطبيّ بارتفاع عدد المصابين إلى 14، موضحا أن المصاب الذي حالته متوسطة، يبلغ من العمر 47 عاما، ومشيرا إلى أن الإصابات الأخرى طفيفة.



كما أكدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، والتي وصلت طواقمها إلى المكان، أن أحد المنازل الأربعة، معرّض لخطر الانهيار.

ولفتت إلى أن 11 طاقم إطفاء، يعمل على إخماد النيران.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

والأحد الماضي، أُصيبت رضيعة من جراء نشوب حريق في منزل مأهول في قرية أبو سنان، ونُقلت للمشفى فيما وُصفت حالتها بالمتوسطة.

تصاعُد أعمدة الدخان من مكان اندلاع الحريق

ويُستدل من معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أن المدافئ غير الآمنة هي السبب لمعظم الحرائق المنزلية التي تحدث في فصل الشتاء.

وأوصت المؤسسة باستخدام وسائل تدفئة بدون احتراق أو بدون لهب مشتعل، إذ إن استخدام المشعاع "الرادياتور" والمُكيف يعتبر الأكثر أمانا.