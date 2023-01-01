عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة

رام الله/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بنابلس بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل بيتا شرق نابلس، فيما أصيب 3 مواطنين بالاختناق جراء قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية في بيت دجن، جنوب المدينة.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن المواجهات اندلعت على مدخل البلدة، عقب مسيرة غاضبة انطلقت بعد صلاة الجمعة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، وأدت إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح آخرين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم تركزت المواجهات في منطقة خربة تقوع على المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

و أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط،خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت تنديدا بالمجزرة التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق.