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الرفاعي: هذا هو هدم الخان الأحمر

الجمعة 27 يناير 2023 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرفاعي: هذا هو هدم الخان الأحمر



رام الله/سما/

 أعلن مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي عن استمرار الفعاليات والرباط في منطقة الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.

وأكد الرفاعي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لبناء هلال استيطاني ضخم، لفصل مدن الضفة عن القدس بشكل نهائي.

ودعا الرفاعي، في حديث لصوت فلسطين، اليوم الجمعة، إلى أوسع مشاركة في الفعاليات التي ستنظم إسنادا للأهالي المهددين بالتهجير، لافتا إلى أن هذه الفعاليات سُتنظم بالتنسيق مع القوى والفصائل وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، للضغط على حكومة الاحتلال التي ستعقد جلسة الأسبوع الجاري للبت في قرارها المُتعلق بمنطقة الخان الأحمر.

#معروف الرفاعي

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