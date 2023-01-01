الصالحي: الخان الأحمر تتطلب وقفة موحدة من كافة أبناء شعبنا

رام الله/سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخان الأحمر تتطلب وقفة موحدة من كافة أبناء شعبنا.

وشدد الصالحي في حديث لصوت فلسطين، اليوم الجمعة، على أن "إجراءات الاحتلال في تلك المنطقة مرفوضة من قبل الكل الفلسطيني ولا يمكن الاستمرار إلا بالوقوف صفا واحدا أمام هذه النوايا الإسرائيلية في ظل هذه الحكومة الفاشية".

وأكد الصالحي أهمية دعوة السيد الرئيس محمود عباس للفصائل للاتفاق على رؤية شاملة أمام هذه التحديات التي يتعرض لها شعبنا، مشددا على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية.