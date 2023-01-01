زكي: دعوة الرئيس عباس للاتفاق على رؤية وطنية شاملة هدفها توحيد الصف الوطني

رام الله/سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، ضرورة استمرار الفعاليات في منطقة الخان الأحمر لتوجيه رسالة واضحة لحكومة الاحتلال قبل انعقاد الجلسة الخاصة للبت في إخلائه، بأن شعبنا لا يمكن أن يسكت أمام هذه النوايا الإسرائيلية الفاشية بإخلاء وتهجير الأهالي من تلك المنطقة.

وشدد زكي في حديث لصوت فلسطين، اليوم الجمعة، على أهمية اجتماع القيادة أمس والذي دعا خلاله السيد الرئيس محمود عباس الفصائل الى اجتماع لوضع آليات موحدة، وذلك في سياق توحيد الصف الوطني للوقوف أمام هذا الإجرام الإسرائيلي الذي لا يفرق بين أبناء شعبنا.