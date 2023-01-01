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شعبان: اعتصام مفتوح في الخان الأحمر اعتبارا من الثلاثاء المقبل

الجمعة 27 يناير 2023 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعبان: اعتصام مفتوح في الخان الأحمر اعتبارا من الثلاثاء المقبل



رام الله/سما/

دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أبناء شعبنا الى التواجد في الخان الأحمر والرباط فيه، والمشاركة في الاعتصام المفتوح الذي يبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل، رغم انتظار قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، المتعلق بتهجير الأهالي من تلك المنطقة.

وأكد شعبان في حديث لصوت فلسطين، اليوم الجمعة، أن هدم وتهجير الأهالي في منطقة الخان التي تضم 25 تجمعا، يعني انتهاء الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية، وإغلاق أي أفق لأي حل سياسي، والاستيلاء على أكثر من مليون دونم لإقامة مخزون استراتيجي لإقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة.

ويعيش نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.

وتجددت مخاوف الأهالي بعد إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري.

#شعبان

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