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"التقدمي الاشتراكي اللبناني" يدين مجزرة جنين

الجمعة 27 يناير 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التقدمي الاشتراكي اللبناني" يدين مجزرة جنين



بيروت/سما/

 أدان الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بشدة، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها، وأدت لاستشهاد 9 مواطنين وجرح آخرين.

واعتبر الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذه المجزرة تشكل تصعيدا عدوانيا جديدا، يضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي المُثقل بارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.

وتقدم الحزب للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالتعزية بالشهداء الذين قضوا في هذا العدوان، مجدداً التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الكاملة للفلسطينيين للتصدي لهذا الاحتلال.

وشدد على كل الدعوات والجهود الهادفة لتمتين هذه الوحدة، داعيا لأوسع تحرك على كل المستويات العربية والدولية لردع ما يقوم به الاحتلال من أعمال وجرائم ضد الإنسانية.

#لبنان #جنين

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