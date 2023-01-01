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مجلس علماء باكستان يستنكر العدوان الإسرائيلي على جنين

الجمعة 27 يناير 2023 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس علماء باكستان يستنكر العدوان الإسرائيلي على جنين



إسلام آباد/سما/

أعرب مجلس علماء باكستان عن استنكاره الشديد، وإدانته الكاملة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، واعتبره تجاوزا خطيرا وانتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان طاهر محمود أشرفي، في بيان صحفي، "إن هذا العدوان وما نتج عنه من خسائر كبيرة في الأرواح، جرائم إنسانية ينبغي معاقبة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عليها"، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز ودعم مساعي السلام العادل والشامل وفقا لمبادرة السلام العربية، والتوقف الفوري عن الممارسات المرفوضة التي تقلص فرص الحلول السلمية داخل الأراضي المحتلة.

وأكد أشرفي موقف الباكستان الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم جهود تحقيق السلام العادل، ومنح الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب أشرفي دول العالم ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري العاجل لوقف الجرائم الاسرائيلية المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، وحمايتهم من ظلم الاحتلال وعدوانه، وحماية المقدسات بما فيها المسجد الأقصى المبارك.

#باكستان #جنين

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