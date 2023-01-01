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اتحاد الكتّاب العرب في سوريا يدين جريمة الاحتلال في جنين

الجمعة 27 يناير 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكتّاب العرب في سوريا يدين جريمة الاحتلال في جنين



دمشق/سما/

أدان اتحاد الكتّاب العرب في سوريا جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها المجزرة التي ارتكبها، أمس الخميس، في مدينة جنين ومخيمها.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الجمعة، "لم تكن المقاومةُ الأسطورةُ للشَّعبِ العربيّ الفلسطينيّ في مدينة جنين ومُخيّمها الأبيّ المقاوم جديدةً على أبناء هذا الشعب، فقد أثبتَ أبناؤُهُ أنّهُم الكُماةُ الأُباةُ المُدافعونَ عن ثوابت الأُمّة، والراسخُونَ في مقاومتهم لآلةِ القتل الصهيونيّة التي ما فتئتْ تُحاولُ زحزحةَ هذا الشعب عن مُقاومتِهِ وكفاحِهِ".

وأضاف أن القتل وسفك الدم على أرض فلسطين لن يزيد أبناء هذا الشعب وهذه الأمّة إلّا إصرارا على التصدّي للاحتلال الإسرائيلي، وأنه آن الأوان للوقوف صفّا واحدا إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني.

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#سوريا #جنين

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