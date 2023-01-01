القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

"يديعوت أحرنوت"

- العملية في جنين منعت عملية كبيرة في إسرائيل؟

- الجيش يقتل 8 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار وأيضا قُتلت امرأة

- الرئيس عباس أعلن عن إلغاء التنسيق الأمني "سنذهب للأمم المتحدة لوقف نزيف الدم"

- الولايات المتحدة ومصر وقطر: جهود لمنع التدهور الأمني

- نتنياهو لا نريد التصعيد ونستعد لكافة السيناريوهات

- قلق في وزارة المالية: على الحكومة أن تنزل من على الشجرة

- مساء السبت المظاهرة الرابعة في تل أبيب: خبراء الاقتصاد وأصحاب الشركات خاصة الهايتك ورؤساء الجامعات والطلاب ينضمون إلى الاحتجاج ضد الإصلاحات في الجهاز القضائي

- الأموال تخرج من إسرائيل: أصحاب شركات يحولون أموالهم إلى الخارج خوفا من عدم الاستقرار

"معاريف"

- عملية جنين: منع عملية في إسرائيل وحالة استعداد

- في إسرائيل يستعدون للتصعيد الأمني بعد قتل 10 فلسطينيين في جنين

- الجهاد الإسلامي في غزة يهدد بالانتقام

- السلطة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

- استعدادات في القدس الشرقية

- إسرائيل لن تكون دكتاتورة: توسيع الاحتجاجات ونتنياهو فشل في التهدئة وشركات بدأت بنقل أموالها للخارج

- وزير الخارجية الأميركية سيبحث مع نتنياهو الإصلاحات القضائية

- 44% من الإسرائيليين يعارضون الإصلاحات القضائية و39 % يؤيدونها و19% لا موقف لهم

- تقرير: صحيفة "نيويورك تايمز" تغطي الأحداث ضد إسرائيل وتمتنع عن نشر أمور سلبية ضد القيادة الفلسطينية

"هآرتس"

- الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد خطة نتنياهو للإصلاح القضائي

- الفلسطينيون يعلنون وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد قتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين وآخر في الرام

- شهادات من مخيم جنين: خرجت من البيت ورأيت الدماء بكل مكان

- بن غفير يأمر باعتقال 15 مواطنا من اللد عقب إطلاق نار كثيف بعد زيارته للمدينة

- إذا نجح انقلاب نتنياهو على الجهاز القضائي أولادنا لا يستطيعون العيش في إسرائيل

ــــ