فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.
"يديعوت أحرنوت"
- العملية في جنين منعت عملية كبيرة في إسرائيل؟
- الجيش يقتل 8 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار وأيضا قُتلت امرأة
- الرئيس عباس أعلن عن إلغاء التنسيق الأمني "سنذهب للأمم المتحدة لوقف نزيف الدم"
- الولايات المتحدة ومصر وقطر: جهود لمنع التدهور الأمني
- نتنياهو لا نريد التصعيد ونستعد لكافة السيناريوهات
- قلق في وزارة المالية: على الحكومة أن تنزل من على الشجرة
- مساء السبت المظاهرة الرابعة في تل أبيب: خبراء الاقتصاد وأصحاب الشركات خاصة الهايتك ورؤساء الجامعات والطلاب ينضمون إلى الاحتجاج ضد الإصلاحات في الجهاز القضائي
- الأموال تخرج من إسرائيل: أصحاب شركات يحولون أموالهم إلى الخارج خوفا من عدم الاستقرار
"معاريف"
- عملية جنين: منع عملية في إسرائيل وحالة استعداد
- في إسرائيل يستعدون للتصعيد الأمني بعد قتل 10 فلسطينيين في جنين
- الجهاد الإسلامي في غزة يهدد بالانتقام
- السلطة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
- استعدادات في القدس الشرقية
- إسرائيل لن تكون دكتاتورة: توسيع الاحتجاجات ونتنياهو فشل في التهدئة وشركات بدأت بنقل أموالها للخارج
- وزير الخارجية الأميركية سيبحث مع نتنياهو الإصلاحات القضائية
- 44% من الإسرائيليين يعارضون الإصلاحات القضائية و39 % يؤيدونها و19% لا موقف لهم
- تقرير: صحيفة "نيويورك تايمز" تغطي الأحداث ضد إسرائيل وتمتنع عن نشر أمور سلبية ضد القيادة الفلسطينية
"هآرتس"
- الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد خطة نتنياهو للإصلاح القضائي
- الفلسطينيون يعلنون وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد قتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين وآخر في الرام
- شهادات من مخيم جنين: خرجت من البيت ورأيت الدماء بكل مكان
- بن غفير يأمر باعتقال 15 مواطنا من اللد عقب إطلاق نار كثيف بعد زيارته للمدينة
- إذا نجح انقلاب نتنياهو على الجهاز القضائي أولادنا لا يستطيعون العيش في إسرائيل
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