أبرز عناوين الصحف العربية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني

المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها أمس الخميس، وأسفرت عن استشهاد 9 مواطنين، بينهم سيدة وشقيقان، تصدرت عناوين الصحف العربية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، الصادرة اليوم الجمعة.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
"الدستور" الأردنية
- 9 شهداء بينهم مسنة و20 إصابة بعدوان للاحتلال في جنين
- الأردن: على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية
- الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على روح الشهداء
"الرأي" الأردنية
- القيادة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال
- إضراب شامل يعم مدن الضفة حدادا على شهداء جنين
"أخبار الخليج" البحرينية
- مجزرة جديدة للاحتلال.. استشهاد 9 بينهم سيدة مسنة في عدوان على جنين
"الصباح" التونسية
- شهداء في مجزرة إسرائيلية.. والقيادة الفلسطينية ترد: التنسيق الأمني لم يعد قائمًا
"أخبار اليوم" المصرية
- بعد سقوط 9 شهداء.. إسرائيل تنشر "القبة الحديدية"
"الأهرام" المصرية
- مصر تطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على المدن الفلسطينية وتحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة
"الأنباء" الكويتية
- مجزرة إسرائيلية في جنين.. حداد وإضراب في الضفة وواشنطن ترسل بلينكن لاحتواء التصعيد وسط تنديد دولي
"عُمان" العمانية
-9 شهداء و20 مصابا في عدوان إسرائيلي على جنين والفلسطينيون يتوعدون بالرد
"الشرق الأوسط" السعودية
- السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي "جنين"
- القيادة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على "مجزرة جنين"
"الشرق" القطرية
- جنين.. رائحة الموت تفوح في كل مكان
"الرأي" القطرية
- الرئاسة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال
- الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك ووقف جرائم الاحتلال في جنين ومخيمها
- الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة في ظل عجز وصمت دولي مريب