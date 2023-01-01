أبرز عناوين الصحف العربية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني

رام الله/سما/

المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها أمس الخميس، وأسفرت عن استشهاد 9 مواطنين، بينهم سيدة وشقيقان، تصدرت عناوين الصحف العربية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، الصادرة اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الدستور" الأردنية

- 9 شهداء بينهم مسنة و20 إصابة بعدوان للاحتلال في جنين

- الأردن: على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية

- الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على روح الشهداء

"الرأي" الأردنية

- القيادة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

- إضراب شامل يعم مدن الضفة حدادا على شهداء جنين

"أخبار الخليج" البحرينية

- مجزرة جديدة للاحتلال.. استشهاد 9 بينهم سيدة مسنة في عدوان على جنين

"الصباح" التونسية

- شهداء في مجزرة إسرائيلية.. والقيادة الفلسطينية ترد: التنسيق الأمني لم يعد قائمًا

"أخبار اليوم" المصرية

- بعد سقوط 9 شهداء.. إسرائيل تنشر "القبة الحديدية"

"الأهرام" المصرية

- مصر تطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على المدن الفلسطينية وتحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة

"الأنباء" الكويتية

- مجزرة إسرائيلية في جنين.. حداد وإضراب في الضفة وواشنطن ترسل بلينكن لاحتواء التصعيد وسط تنديد دولي

"عُمان" العمانية

-9 شهداء و20 مصابا في عدوان إسرائيلي على جنين والفلسطينيون يتوعدون بالرد

"الشرق الأوسط" السعودية

- السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي "جنين"

- القيادة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على "مجزرة جنين"

"الشرق" القطرية

- جنين.. رائحة الموت تفوح في كل مكان

"الرأي" القطرية

- الرئاسة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال

- الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك ووقف جرائم الاحتلال في جنين ومخيمها

- الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة في ظل عجز وصمت دولي مريب