رام الله/سما/

تصدرت مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، وردود الفعل المحلية والدولية المنددة، وما تلاها من قرارات للقيادة الفلسطينية، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

الحياة الجديدة

- 9 شهداء بينهم سيدة و20 جريحا بمجزرة احتلالية في جنين ومخيمها

- استشهاد شاب في الرام وإصابة العشرات وإضراب شامل في الضفة ومسيرات بغزة نصرة لجنين

- تنديد فلسطيني وعربي وإسلامي بعدوان الاحتلال ودعوات لتوفير الحماية الدولية لشعبنا

- استشهاد الطفل نايف العويدات متأثرا بجروحه خلال العدوان على غزة العام الماضي

- الرئيس يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء جنين ومخيمها

- القيادة: التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما

- الرئيس يدعو جميع القوى لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة

- التوجه بشكل عاجل لـ"الجنائية الدولية" لإضافة ملف مجزرة جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا

- التوجه الفوري لمجلس الأمن تحت الفصل السابع

- استكمال الانضمام إلى المنظمات الدولية

- التحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني

- منظمات فلسطينية أميركية تطالب بايدن بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي

- واشنطن تعرب عن أسفها لقرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

- بلينكن يبدأ الأحد جولة شرق أوسطية وحكومة نتنياهو تدفع بخطوات لـ"شرعنة" البؤر الاستيطانية

الأيام

- مجزرة جنين الجديدة: 9 شهداء بينهم شقيقان وسيدة

- .. وشهيد في الرام خلال مواجهات

- غزة: استشهاد طفل متأثرا بجروحه في عدوان 2022

- القيادة تقرر: التنسيق الأمني لم يعد قائما ودعوة جميع القوى للاتفاق على رؤية شاملة

- جيش الاحتلال يعترف بشراسة المقاومة

- تظاهرات وإصابات وإضراب شامل

- تظاهرات حاشدة في القطاع تنديدا بالمجزرة

- مستوطنون يقتحمون القدس ويرددون هتافات عنصرية

- واشنطن تأسف لقرار وقف التنسيق الأمني

- قلق أميركي من تدهور الوضع الأمني... بلينكن يصل المنطقة الأحد للحض على إنهاء العنف

- غزة: مشاورات فصائلية ونشاط للوسطاء والاحتلال يعزز قواته في محيط القطاع

- إسرائيل ترفع حالة التأهب... نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو

- آخر ساعة: إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة

القدس

- تسعة شهداء في مجزرة جديدة للاحتلال

- شهيد في بلدة الرام

- وطفل متأثرا بجراحه في غزة

- عشرات الجرحى خلال مواجهات واسعة بالضفة عقب المجزرة

- الرئيس يعلن الحداد ثلاثة أيام .. والإضراب عم كافة المحافظات

- إدانات عربية وإسلامية واسعة للمجزرة

- القيادة في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس: التنسيق الأمني لم يعد قائما اعتبارا من الآن

- اشتية يطالب العالم بالتدخل

- الأمم المتحدة: نتواصل مع الإسرائليين والفلسطينيين لإعادة الهدوء

- الصليب الأحمر يدعو لضمان أكبر قدر من الحماية للمدنيين الفلسطينيين

- نتنياهو يزعم: لا نتطلع للتصعيد ومستعدون لأي سيناريو

- بعد منتصف الليل: صاروخان من القطاع على عسقلان

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