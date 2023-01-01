وقفة جماهيرية في مدينة طمرة تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين

طمرة/سما/

نظمت في مدينة طمرة داخل أراضي الـ48، اليوم الجمعة، وقفة جماهيرية تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، أمس الخميس، وأسفرت عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة العشرات.

ورفع مشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية ويافطات كتب عليها: "ارفعوا أيديكم عن جنين"، و"المجد والخلود لشهدلئنا"، ورددوا الشعارات المطالبة بإنهاء الاحتلال.

ودعا رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب في كلمة له خلال الوقفة إلى "تحرك عربي دولي لرفض ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات ومجازر ضد الشعب الفلسطيني".

وكانت مدن حيفا وشفاعمرو وأم الفحم قد شهدت وقفات ومسيرات منددة بجرائم الاحتلال ومجزرة جنين، مساء أمس الخميس.