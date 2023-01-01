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فيديو: "القسّام" تنشر مشاهد من تصدّيها لطيران الاحتلال في سماء غزة

الجمعة 27 يناير 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: "القسّام" تنشر مشاهد من تصدّيها لطيران الاحتلال في سماء غزة



غزة/سما/

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ظهر يوم الجمعة 27 يناير 2023، مشاهد من تصديها لطيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي في سماء قطاع غزة.

وبثبت الكتائب في مقطع فيديو على قناتها عبر "التليجرام"، مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية فجر يوم الجمعة للطيران الحربي في سماء قطاع غزة بصواريخ "أرض - جو" وبالمضادات الأرضية".

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مُبكرة من فجر يوم الجمعة، غارات استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في جنوب مدينة غزّة ووسط وشمال القطاع، وذلك بزعم الرد على إطلاق عدة صواريخ باتجاه بلدات الغلاف.

وأفاد مراسلنا بأنّ "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت موقعاً للمقاومة غرب مدينة غزة ووسطها". 

وأوضح أنّ "طائرات الاحتلال استهدفت موقع الكتيبة 13 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط القطاع بأكثر من 15 صاروخاً".

في المقابل، أطلقت المقاومة الفلسطينية المضادات الأرضية خلال التصدي لطائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة.

كما أطلقت المقاومة رشقة صاروخية جديدة من جنوب قطاع غزة، فيما حاولت القبة الحديدية التصدي للصواريخ.
وفي إثر إطلاق القذائق من غزة، دوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الغلاف.


وفي هذا السياق، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إنّ "المقاومة الباسلة في قطاع غزة تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، وستبقى درع الشعب وسيفه".

وأضاف قاسم: "نتوجه بالتحية إلى مجاهدي كتائب القسام الذين تصدوا للعدوان الصهيوني بالصواريخ المضادة للطيران والمضادات الأرضية التي أربكت جيش الاحتلال ومستوطنيه".


وأشار إلى أنّ "القصف الصهيوني على قطاع غزة هو امتداد لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل".

وشدّد على أنّ "من حق الشعب الفلسطيني ومقاومته أن يقاتلا بكل الأساليب رداً على عدوان الاحتلال واستمرار جرائمه".

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخين من قطاع غزة، ليل الخميس، في اتجاه مدينة عسقلان المحتلة، رداً على العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين الذي أدّى إلى ارتقاء 9 شهداء، بينهم سيدة، ووقوع عدد من الإصابات. 

وأفاد وسائل اعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة وعسقلان.

#غزة #كتائب القسام

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