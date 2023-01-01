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70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 27 يناير 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، والضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل كثيف في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

وعقب الصلاة، تظاهر مواطنون عند المسجد القبلي، وأمام مسجد قبة الصخرة، تنديدا بالمجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال في جنين أمس، وباعتداء الاحتلال على المواطنين في القدس وضواحيها.

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