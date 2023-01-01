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"الجهاد الإسلامي "تنظم مظاهرات حاشدة في مختلف محافظات غزة نصرة لجنين

الجمعة 27 يناير 2023 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الإسلامي "تنظم مظاهرات حاشدة في مختلف محافظات غزة نصرة لجنين



غزة / سما/

انطلقت بعد صلاة، ظهر اليوم الجمعة، مسيرات جماهيرية حاشدة في جميع محافظات قطاع غزة، دعمًا واسنادًا لشعبنا في مخيم وكتيبتها السمراء التي قدمت خيرة ابناءها.

وجاءت المسيرات الحاشدة بدعوة من حركة الجهاد الاسلامي نصرة لمدينة جنين وكتيبتها بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال امس.

وشارك في المسيرات الحاشدة أبناء وقادة المقاومة يتقدمهم أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وقادة فصائل العمل الوطني في قطاع غزة.

 وردد المشاركون في المسيرات شعارات غاضبة تؤكد على حالة الغضب والسخط لما جرى في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

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