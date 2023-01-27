جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد يوسف محيسن بالقدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

شيعت جماهير غفيرة، الجمعة، جثمان الشهيد يوسف محيسن، الذي استُشهد مساء أمس الخميس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام بالقدس المحتلة.



وانطلق موكب التشييع، على وقع هتافات شعبية غاضبة تطالب بتصعيد المقاومة، من منزل عائلة الشهيد، إلى مسجد الرام قبل أن يوارى الثرى في المقبرة القديمة بمدينة القدس.



يشار إلى أن الشهيد محيسن (22 عامًا) استشهد إثر إصابته في المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال في بلدة الرام، عقب مسيرة شعبية خرجت تنديدًا بجريمة الاحتلال التي نفذها فجرًا بمخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد 9 مواطنين.