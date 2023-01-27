  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد يوسف محيسن بالقدس المحتلة

الجمعة 27 يناير 2023 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد يوسف محيسن بالقدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

 شيعت جماهير غفيرة، الجمعة، جثمان الشهيد يوسف محيسن، الذي استُشهد مساء أمس الخميس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام بالقدس المحتلة.


وانطلق موكب التشييع، على وقع هتافات شعبية غاضبة تطالب بتصعيد المقاومة، من منزل عائلة الشهيد، إلى مسجد الرام قبل أن يوارى الثرى في المقبرة القديمة بمدينة القدس.


يشار إلى أن الشهيد محيسن (22 عامًا) استشهد إثر إصابته في المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال في بلدة الرام، عقب مسيرة شعبية خرجت تنديدًا بجريمة الاحتلال التي نفذها فجرًا بمخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد 9 مواطنين.

image_processing20230127-291924-v1yjma

الأكثر قراءة اليوم

السلطة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل رسمياً

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخين من غزة صوب عسقلان

فيديو: إطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

جيش الاحتلال يصدر بيانا بعد قصف غزة (فيديو)

فيديو: إطلاق صاروخين من غزة صوب عسقلان

لماذا تقف حركة “حماس” أمام اختِبارٍ وجوديٍّ صعبٍ في اليومين المُقبلين؟

الجهاد الاسلامي : لن نسمح للاحتلال المجرم بالتغول على الدم الفلسطيني والمقاومة أيديها على الزناد

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : بنادقنا حاضرة في كل ساحة من ساحات القتال ولم تغمد سيوفنا

الاعلام العبري يزعم: عملية امس شكلت "ضربة قاسية للجهاد الاسلامي ويجب تخفيف الهستيريا اتجاه غزة"

جنين

يديعوت : العملية في قلب جنين تحمل رسالة.. "احذروا الموت الطبيعي ولا تموتوا إلا بين زخات الرصاص"

20230127111851

رئيس CIA يصل المنطقة للقاء الرئيس عباس و نتنياهو

"إسرائيل" تقلل من خطوة الإعلان عن وقف التنسيق الأمني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم