  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بعد صواريخ الليلة .. رئيس بلدية عسقلان يطالب نتنياهو بتنفيذ هذه الخطة

الجمعة 27 يناير 2023 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد صواريخ الليلة .. رئيس بلدية عسقلان يطالب نتنياهو بتنفيذ هذه الخطة



القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس بلدية عسقلان توم غيلام، الجمعة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالعمل على تنفيذ الخطة التي تم إعدادها منذ سنوات لحماية المدينة من إطلاق الصواريخ بعد ما جرى الليلة الماضية.

وأطلقت المقاومة بغزة صاروخين عند منتصف الليلة الماضية، من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان ومحيطها، حيث ادعى ناطق عسكري إسرائيلي أنه تم إسقاطهما من قبل منظومة القبة الحديدية.

ووجه غيلام رسالة موحدة لنتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من أجل تنفيذ الخطة الخاصة بحماية عسقلان. بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

وأشار إلى أن هناك جوالي 40 ألف إسرائيلي من سكان عسقلان ليس لديهم مكان محمي مناسب لهم.

الأكثر قراءة اليوم

السلطة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل رسمياً

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخين من غزة صوب عسقلان

فيديو: إطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

جيش الاحتلال يصدر بيانا بعد قصف غزة (فيديو)

فيديو: إطلاق صاروخين من غزة صوب عسقلان

لماذا تقف حركة “حماس” أمام اختِبارٍ وجوديٍّ صعبٍ في اليومين المُقبلين؟

الجهاد الاسلامي : لن نسمح للاحتلال المجرم بالتغول على الدم الفلسطيني والمقاومة أيديها على الزناد

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : بنادقنا حاضرة في كل ساحة من ساحات القتال ولم تغمد سيوفنا

الاعلام العبري يزعم: عملية امس شكلت "ضربة قاسية للجهاد الاسلامي ويجب تخفيف الهستيريا اتجاه غزة"

جنين

يديعوت : العملية في قلب جنين تحمل رسالة.. "احذروا الموت الطبيعي ولا تموتوا إلا بين زخات الرصاص"

20230127111851

رئيس CIA يصل المنطقة للقاء الرئيس عباس و نتنياهو

"إسرائيل" تقلل من خطوة الإعلان عن وقف التنسيق الأمني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم