مقتل شخص إثر هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران

وكالات

قتل شخص وأصيب اثنان آخران، الجمعة، إثر هجوم مسلح على مقر السفارة الأذربيجانية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الخارجية الأذربيجانية، في بيان، إن هجوما "غادرا" أسفر عن مقتل "رئيس جهاز أمن السفارة، وإصابة اثنين من موظفي الأمن".

وأضافت أن الهجوم تم باستخدام سلاح "كلاشينكوف".

وجاء في البيان: "المهاجم دمر نقطة الحراسة بسلاح آلي من طراز كلاشينكوف مما تسبب في مقتل رئيس جهاز الأمن، وإصابة اثنين من حراس الأمن خلال محاولتهم التصدي له".

وأشار البيان إلى تمكن قوات الأمن من اعتقال منفذ الهجوم.

وأعلنت الخارجية الأذربيجانية فتح تحقيق في الواقعة، متعهدة بتقديم مزيد من المعلومات للجمهور حول تفاصيل الحادث، في وقت لاحق.

وتشترك إيران وأذربيجان حدوديا، ويعيش عدد كبير من المواطنين الأذربيجانيين في إيران