رئيس CIA يصل المنطقة للقاء الرئيس عباس و نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

سمحت الرقابة العسكرية اليوم، الجمعة، بالنشر عن أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، زار إسرائيل أمس الخميس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يعتزم زيارة مدينة رام الله والالتقاء مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وتأتي زيارة بيرنز قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لإسرائيل التي يتوقع أن يصلها يوم الإثنين المقبل. والتقى بيرنز مع رئيس الموساد، دافيد برنياع. وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" بأن بيرنز التقى مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وسبق زيارة بيرنز زيارة لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي. والتقى سوليفان مع نتنياهو ومع كل من وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وكذلك مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. واحتج الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام بيرنز على الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وتأتي زيارة بيرنز لإسرائيل في إطار جولة إقليمية، حيث التقى في القاهرة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدرين أميركيين قولهما إنه من المقرر أن تتركز زيارة بيرنز لإسرائيل على النووي الإيراني، والتعاون العسكري بين إيران وروسيا والأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط.

وأشار "واللا" إلى أن زيارة بيرنز جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر الأمني في الضفة الغربية، في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين، أمس، حيث استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون. "وعلى الأرجح أن هذه الأحداث ستؤثر على مضمون المحادثات".