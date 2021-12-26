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الخارجية تتابع قضية المفقود عابد مع اليونان

الجمعة 27 يناير 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تتابع قضية المفقود عابد مع اليونان



غزة/ سما /

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك إن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع على مدار الساعة قضية الشاب أيمن عابد من خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد أن توفرت معلومات تفيد بغرقه أثناء توجهه من تركيا إلى جزيرة "كو" باليونان.

وأضاف السفير الديك، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن السفارة تجري اتصالاتها مع السلطات المختصة وخفر السواحل في الجزيرة، للحصول على أي معلومات رسمية بشأنه.

وتابع أن الوزارة تعتبر الشاب عابد في عداد المفقودين ما لم يصلها تأكيدات رسمية من السلطات اليونانية المختصة عن مكان تواجده، مشيرا إلى أن الوزارة والقائم بالأعمال يوسف درخم على تواصل مع ذويه أولا بأول، وستعلن عن أي معلومات رسمية تصلها.

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