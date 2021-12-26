الطقس: اجواء صافية والحرارة فوق المعدل بـ 6 درجات

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى صاف ودافئا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائم جزئي الى غائم ، والرياح جنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا السبت يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .