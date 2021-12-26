حماس تعقب على قصف الاحتلال لقطاع غزة

غزة/سما/

عقبت حركة حماس، فجر اليوم الجمعة، على قصف الاحتلال الإسرائيلي لأهداف في قطاع غزة وإطلاق المقاومة الفلسطينية لرشقات صاورخية صوب مستوطنات الغلاف مع تصديها لطيران الاحتلال في سماء غزة.

وقال الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي: ان القصف الصهيوني على قطاع غزة، هو امتداد لجرائم الاحتلال ضد شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل.

وأكد قاسم أنه من حق شعبنا ومقاومته أن يقاتل بكل الأساليب رداً على عدوان الاحتلال واستمرار جرائمه.

وأضاف:" ان المقاومة الباسلة في قطاع غزة تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن شعبنا ومقدساتنا، وستبقى درع الشعب وسيفه.

ووجه قاسم التحية لمجاهدي كتائب القسام الذين تصدوا للعدوان الصهيوني بالصواريخ المضادة للطيران والمضادات الأرضية التي اربكت جيش الاحتلال ومستوطنيه.