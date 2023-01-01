ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخين من غزة على عسقلان

القدس المحتلة/سما/

عقبت وسائل إعلام عبرية، وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، ليلة الخميس- الجمعة، على إطلاق صاروخين من قطاع غزة على عسقلان جنوب "إسرائيل".

وقالت القناة 12 العبرية:" نحن متوجهون إلى ليلة متوترة للغاية فالجيش الإسرائيلي سيرد ضد قطاع غزة، وسكان الغلاف سيبقون بجانب الغرف المحمية."

وأفاد موقع "إنتلي تايمز" بأن الفصائل الفلسطينية نفذت تهديداتها وأطلقت صواريخ صوب عسقلان ردا على أحداث جنين.

من جهته قال عضو الكنيست من حزب بن غفير، ألموغ كوهين: : أتوقع أن يكون الرد ضد حركة حماس بعد إطلاق الصواريخ، غير متناسب ، لأن "ربط" الأحداث بين الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل خطراً استراتيجياً على إسرائيل ،حكم الغلاف كحكم تل أبيب.

وعلق عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود:" لن تردعنا تهديدات حماس، الجيش وقوات الأمن على استعداد لحماية مواطني إسرائيل على جميع الجبهات ،سننتصر.

وذكرت القناة 13 العبرية أن بلدية عسقلان قررت فتح الملاجئ في المدينة في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وصرح المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط: "الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد "هرتسي هاليفي" ، غزة غير متوقعة، إذا لم تقوم بالرد ؟ سوف يُفسر على أنه ضعف وقد يؤدي إلى رشقات أخرى.



وأضاف :"وإذا رددت بقوة؟ سيتم تفسيره على أنه محاولة للتصعيد وقد تتدهور الأمور .

من جانبه قال الصحفي الإسرائيلي آساف بوزيلوف:"سننتظر رد الجيش على إطلاق الصواريخ من غزة، والرد سيكون هو الأول لهذه الحكومة وقبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة.