  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: إطلاق صاروخين من غزة على عسقلان

الجمعة 27 يناير 2023 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إطلاق صاروخين من غزة على عسقلان



غزة/سما/

أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس - الجمعة، عن اطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه عسقلان جنوب "إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال  في بيان :"متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في عسقلان، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة وتمكنت القبة الحديدية من اعتراضهما.

ودوت صافرات الإنذار، في مدينة عسقلان وفي محيط قطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في بيان جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر عبرية بأن صاروخان أطلقا من قطاع غزة، الأول اعترضته القبة الحديدية والثاني سقط في "منطقة مفتوحة".

وقال الصحفي الإسرائيلي أور هيلار: "من المتوقع أن يرد الجيش الليلة على إطلاق الصواريخ من غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن بلدية عسقلان قررت فتح الملاجئ في المدينة في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وبدوره قال المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط: الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد ، غزة غير متوقعة، إذا لم تقوم بالرد ؟  سوف يُفسر على أنه ضعف وقد يؤدي إلى رشقات أخرى. 
وأضاف :"وإذا رددت بقوة؟  سيتم تفسيره على أنه محاولة للتصعيد وقد تتدهور الأمور .

من جانبه قال الصحفي الإسرائيلي آساف بوزيلوف:"سننتظر رد الجيش على إطلاق الصواريخ من غزة، والرد سيكون هو الأول لهذه الحكومة وقبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة.

  

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

مجزرة في مخيم جنين ..9 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي وتحذير لحماس بعدم التدخل

قاتلونا وجها لوجه.. ضابط إسرائيلي يكشف بـ"تبجح" تفاصيل العملية العسكرية في مخيم جنين

ما الهدف من العملية العسكرية الواسعة في جنين ؟

غطاء جوي كثيف في اجواء القطاع .. جيش الاحتلال يتأهب لإطلاق صواريخ من غزة

الاحتلال يستولي على نصف مليون شيكل ومركبة من المحررين كريم وماهر يونس

السلطة الفلسطينية : الإعلان عن سلسلة من القرارات الهامة مساء اليوم

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

السلطة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل رسمياً

شهيد وإصابتان خطرتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات قرب رام الله

الجهاد الاسلامي : لن نسمح للاحتلال المجرم بالتغول على الدم الفلسطيني والمقاومة أيديها على الزناد

مجزرة في مخيم جنين ..9 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي وتحذير لحماس بعدم التدخل

screenshot-2023-01-26-11-46-14-16-6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-1674726440

ضابط إسرائيلي يفسر سبب عدد الشهداء الكبير بمخيم جنين ويعترف بإعدام مقاومين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم