فيديو: إطلاق صاروخين من غزة على عسقلان

غزة/سما/

أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس - الجمعة، عن اطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه عسقلان جنوب "إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال في بيان :"متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في عسقلان، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة وتمكنت القبة الحديدية من اعتراضهما.

ودوت صافرات الإنذار، في مدينة عسقلان وفي محيط قطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في بيان جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر عبرية بأن صاروخان أطلقا من قطاع غزة، الأول اعترضته القبة الحديدية والثاني سقط في "منطقة مفتوحة".

وقال الصحفي الإسرائيلي أور هيلار: "من المتوقع أن يرد الجيش الليلة على إطلاق الصواريخ من غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن بلدية عسقلان قررت فتح الملاجئ في المدينة في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وبدوره قال المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط: الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد ، غزة غير متوقعة، إذا لم تقوم بالرد ؟ سوف يُفسر على أنه ضعف وقد يؤدي إلى رشقات أخرى.

وأضاف :"وإذا رددت بقوة؟ سيتم تفسيره على أنه محاولة للتصعيد وقد تتدهور الأمور .

من جانبه قال الصحفي الإسرائيلي آساف بوزيلوف:"سننتظر رد الجيش على إطلاق الصواريخ من غزة، والرد سيكون هو الأول لهذه الحكومة وقبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة.