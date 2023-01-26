  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإمارات والصين وفرنسا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ بشأن مجزرة جنين

الخميس 26 يناير 2023 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات والصين وفرنسا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ بشأن مجزرة جنين



نيويورك/وكالات/

أفادت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بأن الإمارات والصين وفرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن الدولي، لبحث التطورات الأخيرة في مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية.

وقالت البعثة، مساء الخميس، على "تويتر": "دعت دولة الإمارات والصين وفرنسا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ مغلق يوم غدٍ، حول التطورات الأخيرة في جنين".

وتابعت البعثة في تغريدتها على حسابها الرسمي: "كما طلبت دولة الإمارات الاستماع إلى تقييم السيد تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة، في هذا الصدد".

الأكثر قراءة اليوم

مجزرة في مخيم جنين ..9 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي وتحذير لحماس بعدم التدخل

قاتلونا وجها لوجه.. ضابط إسرائيلي يكشف بـ"تبجح" تفاصيل العملية العسكرية في مخيم جنين

تحذيرات أمنية إسرائيلية لنتنياهو من تداعيات نقل صلاحيات لسموتريتش بالضفة

ما الهدف من العملية العسكرية الواسعة في جنين ؟

غطاء جوي كثيف في اجواء القطاع .. جيش الاحتلال يتأهب لإطلاق صواريخ من غزة

الاحتلال يستولي على نصف مليون شيكل ومركبة من المحررين كريم وماهر يونس

السلطة الفلسطينية : الإعلان عن سلسلة من القرارات الهامة مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

السلطة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل رسمياً

شهيد وإصابتان خطرتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات قرب رام الله

الجهاد الاسلامي : لن نسمح للاحتلال المجرم بالتغول على الدم الفلسطيني والمقاومة أيديها على الزناد

مجزرة في مخيم جنين ..9 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي وتحذير لحماس بعدم التدخل

screenshot-2023-01-26-11-46-14-16-6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-1674726440

ضابط إسرائيلي يفسر سبب عدد الشهداء الكبير بمخيم جنين ويعترف بإعدام مقاومين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم