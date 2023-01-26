"المحامين العرب": مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين جريمة حرب

القاهرة/ وكالات/

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، بأشد العبارات، مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين، داعيا إلى تحرك دولي فوري لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وقال بنعيسى، في بيان له، اليوم الخميس، إن ما حدث في مخيم جنين هو جريمة حرب تستوجب أن يفيق ضمير المجتمع الدولي من غفلته لمحاسبة هذا الاحتلال على جرائمه، التي لا تسقط بالتقادم، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب تأكيده على موقف الاتحاد الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، إلى أن يتحرر كل شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.