  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المحامين العرب": مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين جريمة حرب

الخميس 26 يناير 2023 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة/ وكالات/

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، بأشد العبارات، مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين، داعيا إلى تحرك دولي فوري لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وقال بنعيسى، في بيان له، اليوم الخميس، إن ما حدث في مخيم جنين هو جريمة حرب تستوجب أن يفيق ضمير المجتمع الدولي من غفلته لمحاسبة هذا الاحتلال على جرائمه، التي لا تسقط بالتقادم، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب تأكيده على موقف الاتحاد الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، إلى أن يتحرر كل شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

الأكثر قراءة اليوم

مجزرة في مخيم جنين ..9 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي وتحذير لحماس بعدم التدخل

قاتلونا وجها لوجه.. ضابط إسرائيلي يكشف بـ"تبجح" تفاصيل العملية العسكرية في مخيم جنين

تحذيرات أمنية إسرائيلية لنتنياهو من تداعيات نقل صلاحيات لسموتريتش بالضفة

ما الهدف من العملية العسكرية الواسعة في جنين ؟

غطاء جوي كثيف في اجواء القطاع .. جيش الاحتلال يتأهب لإطلاق صواريخ من غزة

الاحتلال يستولي على نصف مليون شيكل ومركبة من المحررين كريم وماهر يونس

السلطة الفلسطينية : الإعلان عن سلسلة من القرارات الهامة مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

السلطة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل رسمياً

شهيد وإصابتان خطرتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات قرب رام الله

الجهاد الاسلامي : لن نسمح للاحتلال المجرم بالتغول على الدم الفلسطيني والمقاومة أيديها على الزناد

مجزرة في مخيم جنين ..9 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي وتحذير لحماس بعدم التدخل

screenshot-2023-01-26-11-46-14-16-6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-1674726440

ضابط إسرائيلي يفسر سبب عدد الشهداء الكبير بمخيم جنين ويعترف بإعدام مقاومين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم