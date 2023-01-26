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منظمات فلسطينية أميركية تطالب الرئيس بايدن بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي

الخميس 26 يناير 2023 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمات فلسطينية أميركية تطالب الرئيس بايدن بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي



وكالات / سما/

طالبت منظمات فلسطينية أميركية الرئيس الأميركي جو بادين بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وطالبت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية (PAON) في بيان لها، اليوم الخميس، الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات القتل والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.

وقال البيان: "وصل الوضع على الأرض في الضفة الغربية المحتلة إلى نقطة اللاعودة، فمنذ وصول حكومة نتنياهو الفاشية إلى السلطة تضاعفت أعمال القتل والاعتقالات، إضافة لاقتحامات الوزير المتطرف بن غفير والمستوطنين واليمينيين المتطرفين للمسجد الأقصى، واقتلاع بساتين الزيتون، وقرارات التطهير العرقي وبينها تهجير 240 شخصًا من الخان الأحمر لإفساح المجال لبناء مستوطنات يهودية غير شرعية على تلك الأرض".

وقال بيان الشبكة إن "إدارة بايدن تحمي أفعال إسرائيل من خلال الاستمرار في الدعم العسكري والاقتصادي، رغم معاناة الشعب الأميركي وتردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع مستوى الجريمة والعنف المسلح".

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