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السعودية تُدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين

الخميس 26 يناير 2023 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تُدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين



غزة / سما/

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، "لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، ما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين".

وأكدت المملكة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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