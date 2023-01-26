كتيبة جنين : جرائم الاحتلال ستنقلب عليه جحيمًا وسنثأر للشهداء بكل ما أوتينا من قوة

جنين/سما/

نعت سرايا القدس - كتيبة جنين، ثلة من مقاتليها الأبطال، وهم: الشهيد القائد محمد محمود صبح، والشهيد المجاهد محمد سامي غنيم والشهيد المجاهد نور سامي غنيم، من مجاهدي مجموعات برقين التي كان لها صولات وجولات في ميدان المقاومة والجهاد.

وقالت كتيبة جنين في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس: "أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الخميس 26-1-2023م، على اقتحام مخيم حنين الصامد، ومحاصرة أحد المنازل وبداخله مجموعة من مجاهدينا الأبطال الذين تصدوا لقوات الاحتلال المجرم، التي قامت بقصف المنزل بالصواريخ والقذائف، مما أدى إلى ارتقاء ثلة من مجاهدينا ومقاتلي شعبنا الأبطال من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى".

وأضافت الكتيبة أن مجاهديها تصدوا في كتيبة جنين ومقاومو شعبنا لقوات الاحتلال وقواته الخاصة على أكثر من محور (حارة الحواشين وجورة الذهب ومنطقة الساحة) منذ اللحظة الأولى.

وأكدت أنه دار معركة شرسة استخدم المجاهدين العبوات الناسفة والقنابل المتفجرة والموجهة وزخات الرصاص، مما أدى لوقوع إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال وإعطاب 6 جيبات عسكرية وشاحنة تقل القوات الخاصة.

وأشارت إلى أن الكتيبة تمكنت من إسقاط طائرة "دورون" استخدمتها قوات الاحتلال في التصوير وإلقاء القنابل على أبناء شعبنا والتي أصبحت في أيدي مجاهدي كتيبة جنين ويجري الفحص الأمني عليها.

وشددت كتيبة جنين على أن "أبناء شعبنا الحر أثبتوا مجدداً في مخيم جنين أنهم خير سند وخير نصير لمقاومتنا، حيث قدموا أروع آيات الصمود والتضحية والعطاء وخير سند لنا في الميدان والذين تعرضوا لشتى أنواع الإرهاب على أيدي قوات الاحتلال المجرم".

وعاهدت الكتيبة الله تعالى وأهالي جنين: "أننا لن نقيل ولن نستقيل ولن نفرط بنقطة دم سقط على ثرى المخيم الحبيب، وسنبقى الأوفياء لدماء الشهداء، وسنثأر لهم بكل ما أوتينا من قوة وعزة وإرادة".