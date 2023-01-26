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مسيرات جماهيرية حاشدة في غزة نصرة لجنين

الخميس 26 يناير 2023 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات جماهيرية حاشدة في غزة نصرة لجنين



غزة / سما/

شارك آلاف المواطنين، مساء اليوم الخميس، في مسيرات ووقفات جماهيرية خرجت في مدن قطاع غزة من رفح حتى بيت حانون، نصرةً وإسنادا لمدينة جنين ومخيمها، وتنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المدينة والمخيم صباح اليوم.

وشارك في المسيرات والوقفات، ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية وجموع كبيرة من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المنددة بعدوان الاحتلال المتواصل على جنين والقدس ومختلف المحافظات الشمالية.

وأفاد مراسلنا في غزة بأن مجموعات من الشبان توجهوا نحو السياج الفاصل شرق غزة وأشعلوا الإطارات بالقرب منه،  تعبيرا عن غضبهم من جرائم الاحتلال ضد شعبنا، داعين إلى الوحدة في مواجهة التحديات التي تحدق بالقضية الفلسطينية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة.

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