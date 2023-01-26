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الإدارة الأمريكية ترفض الموقف الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الخميس 26 يناير 2023 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإدارة الأمريكية ترفض الموقف الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل



القدس المحتلة/ سما/

عقبت الإدارة الأمريكية، مساء اليوم الخميس 26 يناير 2023، على قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وبحسب موقع "والا" العبري، فقد قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف في إيجاز صحفي، إن "الولايات المتحدة تعارض التحرك الفلسطيني لتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل".

وأضافت ليف، "لا نعتقد أنها هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة، ومن المهم جدًا أن يحافظ الفلسطينيون والإسرائيليون على التنسيق الأمني بل ويعملون على تعميقه".

وأشارت إلى أن "الإدارة الأمريكية على اتصال مع الجانبين منذ الصباح ونشجعهم على كبح التصعيد ومنع المزيد من التدهور الأمني".

ولفتت ليف إلى أن "الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن هناك أي مغزى في مناشدة فلسطينية للمنظمات الدولية".

وأكدت أن "هذه هي اللحظة التي يحتاج فيها الطرفان إلى التحدث مباشرة مع بعضهما البعض". بحسب الموقع

وأعلنت القيادة الفلسطينية، مساء اليوم ، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في أعقاب العملية العسكرية في مخيم جنين.

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