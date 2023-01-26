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الاحتلال يغلق القدس المحتلة لتأمين مسيرة للمستوطنين

الخميس 26 يناير 2023 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق القدس المحتلة لتأمين مسيرة للمستوطنين



القدس المحتلة/ سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس، مساء اليوم الخميس، لتأمين مسيرة للمستوطنين.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة سلوان، وحي رأس العامود، وشارع باب الأسباط، وكثفت من نشر قواتها في شوارع القدس المحتلة لتأمين مسيرة للمستوطنين، كما نصبت حواجز شرطية في منطقة الشياح في رأس العامود، وطريق الجثمانية ووادي حلوة.

وكان مئات المستوطنين أدوا رقصات استفزازية بالقرب من باب المغاربة المغلق أمام الفلسطينين منذ الاستيلاء عليه عام 1967، خلال تنفيذهم لمسيرة بدأت من جهة باب المغاربة، مرورا بباب الأسباط، وحي رأس العامود شرق القدس المحتلة.

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