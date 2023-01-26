نتنياهو بعد مجزرة جنين: لا نتطلع للتصعيد ومستعدون لأي سيناريو

القدس المحتلة/ سما/

زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "لا تتطلع إلى التصعيد"، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، اليوم الخميس، والذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين، بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن الأخير عقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، اطّلع خلالها على المستجدات من رئيس أركان جيش الاحلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي (أمان)، أهارون حاليفا، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.

وزعم نتنياهو أن قوات الاحتلال "أحبطت"، من خلال العملية العسكرية في جنين، "هجمات كان من الممكن أن تودي بحياة الكثيرين". وقال إن المداولات الأمنية أجريت بحضور وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي.

وجاء في البيان أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، أوضح أن إسرائيل لا تتطلع إلى التصعيد، لكنه أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالاستعداد لأي سيناريو على مختلف الجبهات لضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين"، وذلك في أعقاب إيعاز رئيس أركان جيش الاحتلال، برفع "مستوى التأهب" لدى قواته، بعد العدوان على مخيم جنين.

وأجرى هليفي جلسة لتقييم الوضع العملياتي، بحسب ما جاء في بيان سابق صدر عن جيش الاحتلال، بمشاركة رئيس هيئة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقائد المنطقة الوسطى، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة بالإضافة إلى مسؤولين في الشاباك.

وذكر البيان أنه "خلال الجلسة عُرض تلخيص أولي لنشاط القوات صباح اليوم في جنين لإحباط خلية كانت تهم بالتخطيط لهجمات فورية ضد مواطنين وأفراد قوات الأمن". وتابع أنه "أوعز رئيس الأركان برفع حالة التأهب ومواصلة الأنشطة لإحباط الهجمات وفق الحاجة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 9 فلسطينيين بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال الاقتحام الإسرائيلي الذي استمر لعدة ساعات للمخيم، في ما يعد الاقتحام الأكبر منذ تصعيد جيش الاحتلال اقتحاماته شبه اليومية للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة منذ أشهر.

من جهته، طالب وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمواجهة التطورات المحتملة. وقالت وزارة الأمن، في بيان، أن غالانت "أكمل تقييمًا للوضع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك) ومسؤولين إضافيين في مؤسسة الأمن الإسرائيلية".

وأضافت أنه "تم إطلاع الوزير غالانت على الوضع الأمني ​​في مختلف الساحات وأمر الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بزيادة الاستعداد لمواجهة التطورات المحتملة". وتابع أنه "أصدر الوزير تعليماته للمسؤولين الأمنيين بتكثيف العمليات الدفاعية على حدود إسرائيل، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وعلى طول حدود غزة".

وشدد غالانت على أن "قواتنا الأمنية مستعدة لأي تطور في مختلف المجالات".

وشهداء عدوان الاحتلال في مخيم جنين التسعة هم: الشهيد عبد الله مروان الغول (18 عاما)، والشهيد معتصم محمود أبو الحسن (40 عاما)، والشهيد وسيم أمجد عارف الجعص (22 عاما)، والشهيد نور الدين سامي غنيم (25 عاما)، والشهيد محمد سامي غنيم (28 عاما)، والشهيد محمد محمود صبح (30 عاما)، والشهيد صائب عصام زريقي (24 عاما)، والشهيد عز الدين ياسين صلاحات (22 عاما)، والشهيدة ماجدة عبيد (61 عاما).