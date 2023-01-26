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الامم المتحدة تحذر السلطة من خطورة وقف التنسيق الامني مع اسرائيل

الخميس 26 يناير 2023 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة تحذر السلطة من خطورة وقف التنسيق الامني مع اسرائيل



القدس المحتلة/ سما/

حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية من خطر تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقال موقع "والا" العبري، إن مبعوث الأمم المتحدة وينيسلاند تحدث إلى مسؤولين فلسطينيين هددوا بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل رداً على أحداث جنين.

وبحسب الموقع فقد حذر وينسلاند من أن مثل هذه الخطوة قد يكون لها عواقب سلبية للغاية، وحثهم على عدم القيام بذلك.

وأشار الموقع إلى أن وينسلاند تحدث مع مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ونقل لهم رسائل من الفلسطينيين وطالب باتخاذ خطوات لتهدئة الوضع في الضفة الغربية.

وكان وينسلاند قد أصدر بياناً ظهر اليوم الخميس، أعلن فيه أنه على تواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية من أجل تخفيف حدة التوتر وإعادة الهدوء وتجنب المزيد من الصراع.

وقال في بيانه "أشعر بقلق وحزن عميق بسبب استمرار دائرة العنف في الضفة الغربية، ومقتل 9 فلسطينيين بينهم مسلحين وامرأة واحدة خلال عملية اعتقال إسرائيلية في جنين وهذا مثال صارخ آخر".

وتابع "منذ بداية هذا العام ما زلنا نشهد مستويات عالية من العنف والعديد من الأحداث السلبية الأخرى التي ميزت عام 2022 ، ومن المهم الحد من هذه التوترات فورات ومنع المزيد من خسائر الأرواح".

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