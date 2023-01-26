شهيد وإصابتان خطرتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات قرب رام الله

القدس المحتلة/ سما/

استشهد شاب وأصيب آخران، مساء اليوم الخميس، بإصابات خطرة خلال المواجهات التي اندلعت قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة: بارتفاع عدد الإصابات الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي والتي وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله إلى 3 إصابات.

وكانت قد وقعت عدة إصابات خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال قرب بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وفي ذات الإطار، أفاد الهلال الأحمر، بتسجيل إصابتين بالرصاص الحي وعدة إصابات بالرصاص المطاطي في بلدة عزون شرق قلقيلية.