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ثلاث إصابات خطيرة برصاص الاحتلال في رام الله

الخميس 26 يناير 2023 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاث إصابات خطيرة برصاص الاحتلال في رام الله



رام الله/ سما/

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، مساء اليوم الخميس، بإصابات خطيرة خلال المواجهات التي اندلعت قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة: بارتفاع عدد الإصابات الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي والتي وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله إلى 3 إصابات.

وكانت قد وقعت عدة إصابات خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال قرب بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وفي ذات الإطار، أفاد الهلال الأحمر، بتسجيل إصابتين بالرصاص الحي وعدة إصابات بالرصاص المطاطي في بلدة عزون شرق قلقيلية.

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