حزب الله يشيد بالتصدي "البطولي" لفصائل المقاومة الفلسطينية في جنين

وكالات / سما/

أشاد حزب الله اللبناني، اليوم الخميس 26/1/2023م، بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية ‏في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني، وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على ‏الاندحار بعد ساعات من المواجهات.‏

وأكد الحزب في بيان صحفي، أنه يشدّ على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب، معربا عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة ‏الاحتلال وإجرامه.‏

وأدان حزب الله في بيانه العدوان الصهيوني على المخيم، مستنكرا بشدة الممارسات ‏الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على ‏الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الإخلاقية والإنسانية. ‏

وتقدم الحزب من شعبنا الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى ‏الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة.‏