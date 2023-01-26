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حزب الله يشيد بالتصدي "البطولي" لفصائل المقاومة الفلسطينية في جنين

الخميس 26 يناير 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يشيد بالتصدي "البطولي" لفصائل المقاومة الفلسطينية في جنين



وكالات / سما/

أشاد حزب الله اللبناني، اليوم الخميس 26/1/2023م،  بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية ‏في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني، وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على ‏الاندحار بعد ساعات من المواجهات.‏

وأكد الحزب في بيان صحفي، أنه يشدّ على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب،  معربا عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة ‏الاحتلال وإجرامه.‏

وأدان حزب الله في بيانه العدوان الصهيوني على المخيم، مستنكرا بشدة الممارسات ‏الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على ‏الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الإخلاقية والإنسانية. ‏

وتقدم الحزب من شعبنا الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى ‏الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة.‏

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