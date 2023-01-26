8 قتلى و58 مفقودا في غرق قارب أمام سواحل ليبيا

وكالات / سما/

لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم غرقا، ولا يزال 58 آخرون في عداد المفقودين، إثر انقلاب قارب يقلّ مهاجرين متجهين إلى أوروبا قبالة سواحل ليبيا، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الليبي.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق الشكري، إن غرق القارب وقع قبالة بلدة القرة بوللي الواقعة على البحر المتوسط على بعد 60 كيلومتراً شرقيّ العاصمة طرابلس.

وأضاف أن القارب كان يُقلّ 150 مهاجراً على الأقل، نجا 84 منهم ونُقلوا إلى مراكز احتجاز تديرها الحكومة للمهاجرين.

أوضح الشكري أن القتلى الذين تم انتشالهم جميعهم من الرجال، ونشر صوراً لعمال يرتدون زي الهلال الأحمر وهم يحزمون أكياساً سوداء للجثث.

كان 17 مهاجراً قد لقوا مصرعه غرقا وفقد 18 آخرون قبالة سواحل ليبيا اعتباراً من 21 يناير/ كانون الثاني، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة إنه جرى اعتراض أكثر من 1100 مهاجر، وأُعيدوا إلى ليبيا هذا العام.

وفي العام الماضي، أُعلن مقتل ما لا يقل عن 529 مهاجراً وفقدان 848 آخرين قبالة سواحل ليبيا، فيما اعتُرض أكثر من 24680 مهاجراً، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.